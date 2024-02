Non si fermarono i rumors di mercato attorno all'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Il suo nome è stato accostato negli ultimi mesi a Barcellona e Paris Saint Germain.

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, è intervenuto ai microfoni dei colleghi russi di Championat.com:

"Barcellona e PSG? Naturalmente per Khvicha ci sono offerte da parte dei migliori club al mondo. Guardatelo: come potrebbe essere possibile non avere questo tipo di proposte? A maggio tutto sarà chiaro".