Koulibaly priorità Juventus! Tuttosport: dall'addio di De Ligt la forza giusta per l'assalto

La cessione di De Ligt potrebbe garantire alla Juventus la forza giusta per percorrere gli ultimi metri per Zaniolo. Ma anche per dare l’assalto a Koulibaly dopo l’incontro di metà settimana con Fali Ramadani, l’agente del centrale azzurro. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Koulibaly priorità Juventus

"KK è la priorità della Juventus, che pensa a due colpi in difesa. In attesa dell’arrivo nel ritiro di Dimaro del 31enne senegalese e del presidente Aurelio De Laurentiis , ieri il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli , ha fatto il punto della situazione. «Non è arrivata nessun’offerta ufficiale da parte di nessun club. Il presidente gli ha fatto un’offerta quasi irrinunciabile: Kalidou ha risposto che ci deve pensare, che deve guardarsi intorno e ha preso un po’ di tempo. Veti per la Juve? Non servono, lui per noi è incedibile»"

