Koulibaly poteva diventare la plusvalenza più alta della storia del Napoli! CorSport: il PSG può informarsi in tempo reale su Kalidou

Notizie calcio Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, con il difensore Kalidou Koulibaly, poteva già fare la plusvalenza più alta del club partenopeo secondo il Corriere dello Sport. E non è detto che possa diventare realtà:

“Alla seconda stagione diventa trainante, e alla quarta e poi anche alla quinta, anzi prima che cominciassero, il Manchester United va in pressing su De Laurentiis, senza mai farlo vacillare, nonostante i 108 milioni di sterline offerte. Ha un contratto da star - sei milioni netti - e la sua eleganza è accecante, può - volendo - sfilare anche negli atelier di Parigi, per dire, incluso il Parco dei Principi. Lo conosce meglio di chiunque altro Leonardo che (anche) dell’Italia sa tutto e che per informarsi impiega un attimo, meno di una telefonata”