Koulibaly, no ad una mega offerta del PSG: due le ipotesi

Ultime calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly avrebbe respinto una super offerta del Paris Saint-Germain.

Kalidou Koulibaly

Koulibaly ha detto di no al Psg

Secondo AreaNapoli, il difensore senegalese avrebbe detto di no ad una mega proposta da più di 12 milioni di euro a stagione (non è chiaro se lordi o netti) per trasferirsi in Francia a parametro zero dal 2023, cioè alla scadenza dell'attuale contratto con la SSC Napoli. Il suo procuratore, Fali Ramadani, non intende incrinare il rapporto, buono, con il patron Aurelio De Laurentiis.

Il presidente sembrerebbe disposto ad alzare la prima offerta al giocatore (4 milioni più 1 di bonus) a 5 più 1 fino al 2026, pareggiando in pratica lo stipendio odierno del numero 26 azzurro. Si attendono sviluppi.