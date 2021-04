Koulibaly-Napoli, quale futuro? Il Mattino: Ramadani approfondirà con Barcellona e Premier, ecco cosa trapela dai vertici societari

Calciomercato Napoli - Come anticipato da CalcioNapoli24, il procuratore Fali Ramadani ha incontrato a Napoli i suoi assistiti azzurri Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Ne parla Il Mattino.

"Per il senegalese bisogna capire quale è il prezzo fissato da De Laurentiis: dai vertici societari non arriva un’indicazione precisa, neppure sulla volontà di cedere o meno. Un atteggiamento che ha portato Ramadani a rappresentare a Koulibaly la possibilità di esser ceduto, ma senza trattative concrete, al momento. Gli interessamenti, però, sia dalla Spagna (Barcellona) che dalla Premier non mancano e saranno approfonditi"