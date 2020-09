Sky - Nuova offerta del Manchester City: 75 milioni di euro per Koulibaly!

Calciomercato Napoli ultime notizie. Dall'azzurro del Napoli a quello del Manchester City: Kalidou Koulibaly è prossimo a lasciare la Serie A per tentare una nuova avventura, probabilmente in Premier League. A raccontare le ultime notizie sul mercato del Napoli è Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale: i Citizens di Guardiola, che da tempo hanno messo nel mirino il difensore senegalese, sarebbero pronti infatti a presentare una nuova offerta a De Laurentiis, con l'obiettivo di acquistare il centrale a titolo definitivo.

Koulibaly, nuova offerta del Manchester City

Proprio nelle scorse ore, De Laurentiis aveva spiegato le difficoltà incontrate nel trattare con i Citizens, che pur di avere in squadra Koulibaly sono però pronti ad accontentare il presidente del Napoli: è pronta infatti una nuova offerta, per una cifra totale pari a 75 milioni di euro (bonus compresi). Un vero e proprio "tesoretto" per gli azzurri che, in caso di cessione, potrebbero poi concentrarsi sulle operazioni in entrata.