Venerato a CN24: "Per Koulibaly c'è un accordo tra gentiluomini, se arrivano con 150 milioni ADL lo vende"

Ultimissime calcio Napoli - Aggiornamenti su Kalidou Koulibaly, Allan, Insigne, Icardi, Lozano e Hysaj. Ciro Venerato, esperto di calcio mercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live, sul canale 296 del digitale terrestre Campania per dare gli ultimi aggiornamenti che riguardano il Napoli. Ecco quanto dichiarato.

"Su Koulibaly: c’è un accordo tra gentiluomini, se qualcuno porta 150 milioni di euro per il difensore senegalese, allora De Laurentiis lo cederebbe. La clausola parte comunque dall’anno prossimo. Ma questo accordo vale comunque per l’estero, non per club italiani".