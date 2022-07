Gazzetta - Koulibaly tra Chelsea e Juve se non rinnova: Ramadani ha incontrato gli inglesi, Agnelli offre quadriennale da 7 milioni

Calciomercato Napoli. Resta in bilico il futuro di Koulibaly, in scadenza con il Napoli nel 2023 e richiesto da diverse squadre. De Laurentiis lo valuta 40 milioni ed oltre ai top club europei (su tutti il Chelsea) anche la Juventus sta muovendo i primi passi per prendere il senegalese.

Della situazione Koulibaly ne ha parlato anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svelando le cifre offerte da Chelsea e Juventus per il centrale del Napoli:

Alla Continassa sanno bene che il pericolo maggiore per KK è rappresentato dal Chelsea, a caccia di interpreti di primo piano per Tuchel. Domenica l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, ha incontrato gli uomini mercato dei Blues: pronta una proposta da 9 milioni netti per un triennale al difensore legato al Napoli per una sola stagione. I vertici della società londinese, però, sinora non hanno fatto mosse ufficiali.

Intanto da Torino partono messaggi sempre più chiari verso il giocatore. In particolare si prospetta la disponibilità ad allargare la proposta a un quadriennale, arrivando ad una quota fissa di 7 milioni netti a stagione. Un bel salto rispetto alla proposta iniziale. Un modo per dimostrare che il corteggiamento non è casuale.