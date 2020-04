Cronache di Napoli - Manchester United pronto a offrire 90mln per convincere De Laurentiis a cedergli Koulibaly

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta su German Pezzella della Fiorentina come prima scelta, sa che difficilmente potrà trattenere ancora Kalidou Koulibaly. Come racconta Cronache di Napoli:

"Il Manchester United è pronto a offrire 90 milioni per convincere De Laurentiis. Il senegalese piace però anche al PSG dove lo accoglierebbe a braccia aperte il connazionale Idrissa Gueye: “Averlo qui con me a Parigi? Non ne ho ancora discusso con nessuno, ad eccezione di uno dei miei allenatori che mi ha inviato un messaggio dicendo che sarebbe fantastico”"