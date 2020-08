Koulibaly-Manchester City, Sky: si valuta l'inserimento di Eric Garcia nell'operazione! Nessun contatto tra i club dopo il caso Jorginho

Ultime notizie calcio mercato Napoli – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Juventus per Milik vuole solo degli scambi senza inserire denaro perché ha già un accordo con il calciatore. Il Manchester City ed il Napoli non si parlano dopo l’operazione Jorginho e quindi sta lavorando solo l’agente di Koulibaly, Ramadani. Si parla anche della possibilità di inserire in questa operazione Eric Garcia, giovane difensore centrale del City e scuola Barcellona”.