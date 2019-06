Koulibaly-Liverpool, Tuttosport rilancia: "Contattato l'agente: richiesta di 110 milioni!"

Calciomercato Napoli - L'edzione odierna di Tuttosport concentrata molto sul calciomercato, rilancia l'interessamento si una squadra inglese per Kalidou Koulibaly: stavolta si tratta del Liverpool.

Dal quotidiano sportivo si legge

Estate molto tranquilla fino a questo momento per il Liverpool, che non ha ancora inserito alcun nuovo giocatore in rosa.

Tradizionalmente è luglio il mese in cui i Reds affondano i colpi, e anche quest’anno le idee sono molto chiare.

Tre i ruoli da coprire: un difensore centrale, con totale precedenza al napoletano Koulibaly, richiesta 110 milioni, già contattato il procuratore Ramadani e un centrocampista di spiccate doti offensive che nelle ultime ore risponde all’identikit di Eriksen, ma ancora non ci sono stati contatti con il Tottenham