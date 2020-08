Bruno Setien, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Kalidou è cresciuto molto a Napoli, grande percorso da calciatore e uomo. Ora il suo ciclo sembra omria finito. Solo i club di Premier League e il PSG possono permetterselo. Credo sia più adatto per la Premier".