Koulibaly-Juve, colpo teatro ADL: offerta super rinnovo dagli USA, altri 3 anni alle stesse cifre!

Koulibaly-Juve, calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport niente sponde per la Juventus, neanche se dovesse offrire i 40 milioni di euro della sua valutazione. Secondo il quotidiano non andrà mai alla Vecchia Signora e via con la contromossa orchestrata direttamente da Los Angeles qualche giorno fa, senza neanche attendere il ritorno in Italia in agenda domenica: De Laurentiis ha fatto all-in e a sua volta ha offerto a Kalidou un rinnovo faraonico del contratto in scadenza nel 2023 col Napoli.

Koulibaly Napoli Juve

Koulibaly-Juve, rilancio ADL: proposta maxi rinnovo Napoli

Il Corriere dello Sport snocciola i dettagli: prolungamento fino al 2027 alle stesse cifre del rapporto in scadenza nel 2023. Ovvero: 6 milioni di euro che dunque pareggiano il suo ingaggio attuale. Un autentico colpo di teatro che spazza via la maschera triste