Koulibaly, il Napoli attende il rilancio del City! Col suo tesoretto pronti rinforzi in ogni reparto

Calciomercato Napoli - Sarà rivoluzione in casa Napoli quest'estate. Lo assicura La Repubblica oggi in edicola. Perché come evidenzia il quotidiano, le certezze al momento sono davvero poche e portano i nomi di David Ospina per porta, Kostas Manolas e Amir Rrahmani in difesa e Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni.

Per il resto invece ci sono tanti punti interrogativi e molteplici giocatori in uscita. Tra questi, seppur a malincuore, c'è soprattutto Kalidou Koulibaly. Ecco quanto si legge direttamente dal giornale:

Koulibaly. Tutto dipende da lui. All’orizzonte c’è un altro azzurro, quello leggermente più chiaro del Manchester City. Lo ritiene necessario per l’ulteriore step della sua carriera. In Premier League con Guardiola, Koulibaly potrà dare la caccia al campionato e al tabù Champions. Settanta milioni per cominciare a parlarne, il Napoli parte da una cifra consistente per lasciarlo andare via. Si aspetta il rilancio del City per definire l’affare e orientare tutto il mercato in una certa direzione. Il tesoretto di Koulibaly sarà investito in ogni reparto ( l’accoppiata Under- Boga in attacco non è da escludere) ma sarà fondamentale per disegnare la difesa che quasi certamente rinuncerà pure a Maksimovic. L’accordo per il rinnovo non è stato trovato: il Napoli non ha intenzione di offrire un ingaggio da 2,6 milioni di euro al giocatore, quindi ha aperto alla cessione