Dall'Inghilterra - L'Everton di Ancelotti potrebbe puntare su Koulibaly: i tifosi dei Toffees vorrebbero un assalto già a gennaio

Calciomercato Napoli. Il futuro di Kalidou Koulibaly in maglia azzurra è ancora un rebus: il senegalese, ai box per un problema muscolare, potrebbe essere giunto al suo ultimo anno all'ombra de Vesuvio, con le pretendenti che non mancano. Come riportato dal Liverpool Echo, anche l'ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti avrebbe espresso il desiderio di portarlo con sè all'Everton.

Kalidou Koulibaly

Koulibaly-Everton, i dettagli

Secondo quanto emerso dal tabloid britannico, che ha lanciato anche un sondaggio sul proprio portale, il nome di Koulibaly sarebbe perfetto da inserire nella nuova retroguardia dell'Everton. La sua stagione non è stata fin qui delle migliori, ma il rendimento delle passate annate non ha oscurato tutta la sua forza: ne sono consapevoli gli stessi tifosi dei Toffees che sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte e vorrebbero un tentativo d'assalto già a partire da questo gennaio.