Koulibaly-City, Gazzetta: offerta aumentata a 70mln, De Laurentiis non li ritiene sufficienti e rilancia

Calciomercato Napoli - Se da una parte c’è la conferma dell’interessamento del Napoli per Jason Denayer, difensore centrale del Lione, dall'altra la questione resta in sospeso perché c’è sempre la cessione di Koulibaly in progress. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Il Manchester City ha aumentato la propria offerta a 70 milioni di euro, ma De Laurentiis non li ritiene sufficienti e ne ha chiesti almeno 75. Tra i due club non ci sono stati rapporti, a fare da intermediario è Fali Ramadani, il procuratore del difensore senegalese, che sta provando a trovare la soluzione migliore per soddisfare le pretese dei due club"