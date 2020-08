Koulibaly-City, Auriemma su Tuttosport: "Bisognerà aspettare agli inizi di settembre, gli inglesi dovranno prima vendere Stones"

Calciomercato Napoli - Se qualcuno poteva credere che il presidente De Laurentiis diventasse più malleabile con il trascorrere degli anni, nella conferenza stampa di ieri a Castel di Sangro c’è stata la prova che il piglio continua ad essere energico, soprattutto sul fronte mercato. Ne parla Raffaele Auriemma su Tuttosport:

“Per Koulibaly bisognerà aspettare agli inizi di settembre, perché il Manchester City dovrà vendere prima Stones per incassare i 70 milioni che servono per comprare il senegalese. Ai nastri di partenza della prossima stagione sta per presentarsi un Napoli competitivo, che rimangano oppure che vadano via i vari Koulibaly, Allan e Milik e la spiegazione la fornisce De Laurentiis attraverso le cifre:

«Se sommiamo gli acquisti delle ultime tre sessioni di mercato la nostra società ha sforato il tetto dei 300 milioni di spesa»”