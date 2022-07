"Ragazzi, è quasi andato via", Koulibaly al Chelsea: ieri annuncio di Spalletti alla squadra

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Kalidou Koulibaly. Dopo la il rifiuto del centrale senegalese in scadenza nel 2023 è diventata inevitabile la cessione per non perderlo a parametro zero. Il Chelsea darà 40 milioni al Napoli, per il designato capitano azzurro un quadriennale a Koulibaly di dieci milioni netti a stagione Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport l’annuncio alla squadra è stato dato da Spalletti durante l’allenamento. Si chiude un’epoca.

Spalletti annuncia Koulibaly-Chelsea alla squadra a Dimaro

Koulibaly-Chelsea, annuncio di Spalletti

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport Luciano Spalletti ha voluto dare la notizia alla squadra personalmente già ieri mattina, poco prima dell'inizio dell'allenamento e soprattutto dell'arrivo della tempesta: «Ragazzi, Koulibaly è quasi andato via». La giornata del Napoli è cominciata così, con un messaggio delicatissimo e sportivamente deprimente sussurrato con rispetto innanzitutto ai componenti della famiglia: Kalidou è il totem, il leader, il capitano, il grande fratello e un difensore straordinario. Ma Kalidou è anche un giocatore in pectore del Chelsea:

Chelsea-Koulibaly, le cifre dell'affare

I Blues verseranno 40 milioni di euro e il giocatore, invece, guadagnerà più o meno 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni.