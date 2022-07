Koulibaly al Chelsea: quarta maggiore plusvalenza dell'era ADL, i dettagli

Adesso è ufficiale, Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea. «Kalidou Koulibaly è il secondo giocatore a raggiungere il Chelsea quest’estate! Il difensore arriva dal Napoli e ha firmato un quadriennale a Stamford Bridge», si legge nel comunicato diramato dal club londinese, che annuncia il buon esito dell’operazione.

Secondo indiscrezioni, per il suo cartellino (il contratto di Koulibaly con il Napoli era in scadenza l’anno prossimo), i Blues verseranno 38 milioni di euro più ulteriori 2 milioni di bonus, per un totale di 40 milioni di euro che accontenteranno la richiesta iniziale del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis.

Considerando che il valore netto di Koulibaly a bilancio era pari a poco più di 41mila euro, con questa operazione il Napoli farà registrare una plusvalenza secca, di poco inferiore ai 38 milioni di euro. Si tratta della quarta maggiore plusvalenza della storia per i partenopei, dietro quelle di Higuain, Cavani e Jorginho, quest’ultimo ceduto proprio al Chelsea e compagno di Koulibaly il prossimo anno.

Secondo indiscrezioni, nella sua prossima avventura con la maglia del Chelsea Koulibaly dovrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro netti a stagione, per un contratto che – come ufficializzato dal club londinese – durerà quattro anni. Se le cifre fossero corrette, si tratterebbe di uno stipendio da quasi 18 milioni di euro lordi.



