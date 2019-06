Ultime sul mercato della Roma raccolte da Tuttomercatoweb. I giallorossi come noto cambieranno diverse pedine in estate, puntando su alcune cessioni di spicco e più in generale su un ringiovanimento della rosa. Non solo Napoli - All'interno di questo progetto si inserisce il nome di Christian Kouame, attaccante del Genoa autore di 4 gol e 6 assist in stagione. Classe '97, su Kouame nei mesi scorsi era in forte pressing il Napoli di Carlo Ancelotti.