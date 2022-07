SportMediaset - Napoli su Kostic, trattativa avviata con l'Eintracht e l'agente: i dettagli

Calciomercato Napoli - Kostic al Napoli? E' questa una delle ultime idee di calciomercato per quanto riguarda la squadra azzurra. Sembra infatti che gli azzurri stiano puntando sul serbo dell'Eintracht per rinforzare l'attacco della rosa di Spalletti. SportMediaset riporta alcune indiscrezioni in merito alla trattativa tra il club azzurro e i tedeschi:

"Anche il Napoli ha messo gli occhi su Filip Kostic. Il club partenopeo è alla ricerca di esterni offensivi capaci di garantire supporto e assist a Osimhen e il serbo dell'Eintracht, già da tempo nel mirino della Juventus, fa gola a Spalletti".

Napoli su Kostic, la valutazione dell'Eintracht

"Kostic va verso i 30 anni, ma ha una discreta esperienza sul piano internazionale, è fresco vincitore dell'Europa League e, cosa non di poco conto, è in scadenza di contratto nel 2023. Il Francoforte chiede comunque almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire, ma Giuntoli è già al lavoro, insieme all'agente del giocatore Alessandro Lucci, per provare ad abbassare le pretese.

Intanto resta viva la trattativa per Deulofeu, con il Napoli ancora alla ricerca della giusta formula per convincere l'Udinese, mentre più sullo sfondo c'è la pista Solbakken del Bodø/Glimt, su cui la Roma appare in vantaggio".