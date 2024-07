Koopmeiners-Juventus, ecco come si può sbloccare: la pedina di scambio

Ci sono notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Teun Koopmeiners che può passare alla Juventus. La sua valutazione da parte dell'Atalanta è di circa 60 milioni di euro e ora può rientrare una pedina di scambio nell'affare. E' Dean Huijsen che tornerebbe utile, riscontrando pure l'interesse dell'Atalanta che l'aveva cercato in passato. La valutazione del 19enne si aggira sui 30 milioni, quindi se la Dea non accetterà la Juventus potrà sempre ricorrere alle offerte straniere per incassare denaro sonante da spedire al club di Bergamo. Lo riporta Tuttosport.