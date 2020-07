Koch, l'intermediario: "Ho parlato di lui con il Napoli, ma ci sono tanti altri club. Omur e Vida possono approdare in Serie A"

Napoli - George Gardi, agente di Elif Elmas, e intermediario di tanti altri calciatori accostato agli azzurri, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il suo assistito: "Osimhen ha davvero grandi potenzialità, è il giocatore giusto per migliorare il Napoli. Ho parlato di Robin Koch con il Napoli e tanti altri club. Ha un contratto in scadenza 2021 ed ha diverso mercato. Abdulkadir Omur disegna calcio e fa venire i brividi, un vero trequartista di tecnica impressionate. Può essere l'anno buono per Vida di approdare in Serie A".