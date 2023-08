KKN - Lozano resta al Napoli? Spunta un possibile scenario

Notizie Calcio Napoli - Il futuro di Hirving Lozano potrebbe essere ancora al Napoli, almeno fino al prossimo anno.

Hirving Lozano

Napoli, Lozano può restare anche a scadenza

Le parole di Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione delle maglie per la stagione 2023/2024 ("chi è a scadenza e non rinnova alle nostre condizioni se ne va", ndr.) sembravano presagire all'addio del messicano e di Piotr Zielinski, ma mentre per il polacco sembra essersi trovato un accordo per il rinnovo, così non è stato per il Chucky. Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli, il messicano fa parte del progetto e resterà tale anche se resterà in scadenza di contratto.