Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E’ vero che Lo Celso piace, davvero molto al Napoli. Dovesse partire uno tra Zielinski e Fabian Ruiz penserebbe all’eventualità Lo Celso. Al momento non arriva nessuno senza uscite. Lo stesso vale per Petagna e Simeone".