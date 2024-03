KKN - Conte resta il grande desiderio di De Laurentiis: il patron non ha perso le speranze

Notizie Napoli calcio. Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche del possibile nuovo allenatore del Napoli in vista della prossima stagione:

"Per quello che concerne l'allenatore, secondo i rumors di calciomercato, Aurelio De Laurentiis starebbe monitorando tra gli altri anche il nome di Fabio Pecchia. Il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli è tuttavia sempre lo stesso. Il riferimento è ad Antonio Conte. Il patron non ha mai perso le speranze di portarlo in Campania".