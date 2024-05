Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal:Â

Manna ha detto a Conte di avere delle richieste da alcuni club di Serie A per Caprile, Folorunsho, Gaetano, Cheddira e Zerbin. Conte li ha blindati e li vuole a Dimaro e Castel di Sangro per valutarli, quindi già si sente il nuovo allenatore del Napoli. Il vertice tra il nuovo tecnico e la dirigenza ci sarà dopo la firma e da li che verranno illustrati i programmi e in quali ruoli si dovrà intervenire.