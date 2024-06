Calciomercato SSC Napoli - Il mercato del Napoli è pronto ad agitarsi in entrata, come racconta Radio Kiss Kiss Napoli su X: il difensore spagnolo del Real Madrid, in prestito all'Alaves, Rafa Marín è "vicinissimo" e, inoltre, è parte l’assalto all'attaccante spagnolo di origini nigeriane Samuel Omorodion: il classe 2004 dell'Alaves in prestito dall'Atlético Madrid è un calciatore che piace moltissimo al direttore sportivo azzurro Giovanni Manna.

Rafa Marin