Calciomercato Napoli - Dopo l'annuncio da parte di Sky Sport riguardo Victor Osimhen e la firma con il Napoli. Il calciatore nigeriano sarà annunciato, ma non subito e in giornata.

Osimhen

Osimhen-Napoli, l'annuncio rimandato a domani

Manca soltanto il tweet presidenziale per l'acquisto ufficiale di Victor Osimhen. Come riportato però da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Napoli, l'annuncio arriverà ad ore ore ma non prima di domani.