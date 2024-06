Kiss Kiss Napoli - Nuovo nome per il centrocampo, spunta l'albanese del Lecce Ramadani

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, il giornalista e direttore Valter De Maggio rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli si guarda intorno sul mercato: per quanto riguarda i difensori tra le varie piste c’è Mario Hermoso svincolato dall’Atletico Madrid. In attacco, dalle informazioni che ho, Antonio Conte ed il direttore sportivo Giovanni Manna vogliono Nicolò Cambiaghi dell’Atalanta. E mi arrivano voci sull’interessamento del Napoli per il centrocampista albanese del Lecce Ylber Ramadani”