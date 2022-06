Tiene ancora banco il rinnovo ormai complicato di Dries Mertens. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sul futuro di Dries Mertens a pochi giorni dalla scadenza del contratto del centravanti belga.

Secondo quanto risulta all'emittente, non c'è stata alcuna offerta del Napoli al calciatore. Al momento ognuno resta sulle sue posizioni, non è stata presa alcuna decisione per il rinnovo contrattuale dell'attaccante fiammingo a scadenza.