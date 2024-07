Kiss Kiss Napoli - L'agente di Di Lorenzo martedì annuncerà la conferma a Napoli! Chiarirà tutto con la stampa

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Martedì l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, sta organizzando un incontro con la stampa: in queste ore sta lavorando a trovare una sistemazione per il terzino portoghese Mario Rui, così come al rinnovo di Michael Folorunsho. Nonché al passaggio di Pio Francesco Esposito al Torino dall’Inter.

Su Gianluca Gaetano c’è il Cagliari così come il Parma e la Fiorentina. Probabilmente martedì verrà chiarita la situazione in un albergo di Napoli, il succo è che Di Lorenzo resterà a Napoli con la fascia di capitano al braccio”