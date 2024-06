Kiss Kiss Napoli - Il Napoli ha offerto prima Ostigard e poi Simeone ad un altro club di Serie A, i dettagli

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli sta continuando a sondare il terreno per Alessandro Buongiorno del Torino, il club ha alzato la posta e dalla cifra di 40 milioni più bonus la richiesta è a 45 milioni di euro più bonus.

Il Torino non vorrebbe cederlo, a meno di una proposta indecente che parte da 45 milioni di euro più bonus. Il Napoli era fermo a 35 milioni più Ostigard come contropartita, rifiutata per via del suo ingaggio. Il Napoli ha rilanciato con 35 milioni più Simeone, ma il Torino ha detto no”