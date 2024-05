Kiss Kiss Napoli - Gasperini colpito dalla proposta di De Laurentiis e Manna, è affascinato dal Napoli! Progetto tattico su Di Lorenzo e Kvaratskhelia, tutti i dettagli

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante 4-4-2, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci sono notizie su Gian Piero Gasperini ed il Napoli, aggiornamenti importanti: l’Atalanta è tornata a Bergamo, e Gasperini è tornato a casa visto il giorno libero. Sono ore quasi decisive, serve massima prudenza: domani sarà una giornata importante, l’Atalanta si allena e al termine della seduta ci sarà il vertice tra Gasperini ed Antonio Percassi. Gasperini ha due proposte: una è quella di restare all’Atalanta a vita, prolungando il contratto.

Gasperini però vuole capire il progetto Atalanta e se ci sono le condizioni per migliorare la squadra ed alzare l’asticella. Gasperini ha 66 anni e sa di giocare la Supercoppa Europea ad agosto, nonché la Supercoppa Italiana e la nuova Champions League. Ma vuole capire se ci sono le basi, ieri l’ha fatto intendere. Gasperini ha solo il Napoli come alternative, non l’Arabia Saudita, il Benfica o la Premier League.

Gasperini ha apprezzato molto il modo di lavorare di Giovanni Manna, la proposta fattagli tra durata, ingaggio, bonus e progetto triennale, con rosa da integrare sul mercato e con quali uomini. È rimasto convinto dalla serietà di De Laurentiis e Manna, e dai programmi chiari del Napoli: il club si è comportato in modo esemplare e domani darà una risposta.

Gasperini è molto combattuto, perchè il rischio è che domani i Percassi lo convincano: lui è affascinato dalla piazza Napoli, vuole confrontarsi ed è stuzzicato. Se dovesse intuire che con l’Atalanta non dovesse andare bene, chiuderebbe il rapporto con un trofeo e la squadra in Champions League. Gasperini apprezza De Laurentiis e Manna, i programmi sono chiari e l’allenatore è convinto che il Napoli sia fortissimo e ci sia tutto per fare benissimo e riportare la squadra in alto.

In casa Napoli si teme che Percassi possa convincere Gasperini, ma se dovesse accettare non farebbe nomi di calciatori: indicherebbe quelli che sarebbero gli identikit per migliorare un modulo 3-4-2-1. Il braccetto lo farebbe Di Lorenzo, poi servirebbe un centrale difensivo, a centrocampo i centrali ci sarebbero, Folorunsho sarebbe valutato, poi Anguissa, Cajuste, Lobotka. Verranno presi due esterni, poi in attacco Kvaratskhelia-Politano dietro un centravanti che ad oggi è Osimhen. Tutto però ruoterebbe attorno a Di Lorenzo braccetto e Khvicha Kvaratskhelia in zona più centrale e libero di spaziare sull’intero reparto offensivo”