SSC Napoli, la radio ufficiale: Gaetano oggi va a Cremona, Giuntoli lavora ad un doppio colpo! Valutazioni su Younes, idea Zielinski esterno

Calcio mercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Gianluca Gaetano pranzerà con il Napoli e poi partirà per Cremona: prestito secco alla Cremonese di Massimo Rastelli.

Cristiano Giuntoli sta lavorando alla cessione di Lorenzo Tonelli, lavora in modo incessante con il Verona per chiudere un doppio colpo per giugno: Rrahmani e Amrabat.

Su Amin Younes invece si stanno facendo delle valutazioni sulla cessione in prestito o meno: nel suo ruolo Gattuso potrebbe utilizzare anche Piotr Zielinski. Quattro squadre su Younes: in Italia piace molto al Torino di Mazzarri e al Genoa, mentre in Bundesliga altri due club sono interessati"