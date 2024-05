Calciomercato Napoli - La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha pubblicato su Twitter un aggiornamento in merito alla situazione legata ad Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e il Napoli:

"Ore calde per il futuro della panchina del Napoli. La società, sapendo che Gasperini è ancora sotto contratto, potrebbe decidere di non aspettarlo e affondare il colpo sul nuovo tecnico. Antonio Conte è in pole".