Kiss Kiss Napoli - Affare Osimhen, in settimana nuovo colloquio: Napoli ottimista, ma non attenderà a lungo

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Marcello Calvano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Attendere con pazienza ma non a lungo, è questo il mantra che c’è all’interno del Napoli per la trattativa che riguarda l’attaccante nigeriano del Lille Victor Osimhen: in settimana è previsto un nuovo colloquio tra le parti, c’è cauto ottimismo ma il Napoli non chiude la porta ad eventuali alternative, su tutti Luka Jovic del Real Madrid. A centrocampo l’ultimo nome valutato è Nikola Vlasic, croato del CSKA Mosca, per sostituire Allan in caso di partenza. Al momento invece non risultano prese in considerazioni offerte dall’estero per il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly”