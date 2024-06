Kiss Kiss - Incontro Kvaratskhelia-Napoli, un frase di ADL ha fatto sorridere il georgiano

Calciomercato Napoli, faccia a faccia in queste ore tra la dirigenza partenopea e Khvicha Kvaratskhelia e il suo agente in Germania. E arrivano dettagli interessanti a proposito dell’incontro tenutosi nella sede di Euro 2024.

Calciomercato Napoli, retroscena incontro con Kvaratskhelia

Secondo quanto rivelato dal collega Valter De Maggio in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, la riunione sarebbe durata due ore con aria cordiale e serena. Tuttavia il club ha ribadito al calciatore che non prenderà in considerazione alcuna proposta in quanto è centrale per il progetto di Conte.

“Ho parlato col mister e ti vuole, costruiremo il Napoli attorno a te”, avrebbe riferito il presidente al calciatore al quale - come riportato da De Maggio - sarebbe scappato un sorriso durante quei momenti date le lusinghe. La società è inoltre pronta a prolungare il contratto al georgiano con rialzo dell'ingaggio ma attenendosi ai propri parametri.