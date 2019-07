Elseid Hysaj in uscita dal Napoli. Il terzino albanese attende l'offerta giusta che soddisfi se stesso e il club per lasciare Napoli. Secondo quanto raccontato dalla redazione di Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale della SSC Napoli, sarebbero tre le pretendenti all’esterno albanese: al momento Roma, Milan ed Atletico Madrid si sfidano per Hysaj.