Kiss Kiss - Accelerata per Raspadori, ostacolo ingaggio ma si prova a chiudere. E può arrivare un altro colpo

Calciomercato Napoli - Accelerata partenopea per Giacomo Raspadori: lo annuncia Radio Kiss Kiss, l’emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli.Â

Secondo quanto si apprende, l’ostacolo principale sarebbe l’ingaggio considerando la richiesta da 3 milioni di euro degli agenti del calciatore. Ovvero il 10% rispetto all’intera richiesta del Sassuolo per il cartellino del giocatore. Si lavora per trovare un accordo con ambo le parti, ma il giocatore intanto convince tutti tra cui Spalletti in particolare e il suo arrivo non esclude quello di Simeone. Se Petagna dovesse partire, potrebbe arrivare comunque anche l’argentino.