Kim Napoli, le ultimissime sul ritorno in azzurro: perché è possibile

Calciomercato Napoli - Kim Napoli, ultimissime notizie di calciomercato sul possibile ritorno del calciatore sudcoreano che lo scorso anno ha fatto impazzire i tifosi azzurri essendo decisivo per la vittoria dello Scudetto ora torna un nome clamorosamente di moda per il mercato del Napoli.

Calciomercato: Kim Napoli, le ultime sul ritorno

Napoli - E' l'edizione de Il Mattino a parlare del possibile e clamoroso ritorno di Kim al Napoli per la prossima estate in vista della nuova stagione che partirà dopo gli Europei, da capire con chi in panchina per il nuovo allenatore del Napoli. Il centrale sudocreano è passato per 58 milioni di euro la scorsa estate al Bayern Monaco e non ha per niente convinto la società. In questo momento non gioca ed è considerato una riserva, ecco che allora si apre in vista del prossimo mercato estivo la possibilità di un trasferimento e si parla addirittura di Napoli per Kim.

Ma è possibile rivedere Kim a Napoli in maglia azzurra? Al momento è presto per dirlo, ma occhio a un possibile colpo da cinema da parte di ADL che vuole stupire tutti in vista del prossimo anno. Ancor di più vuole farlo quello che sarà il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna che è pronto a farsi subito amare dai tifosi del Napoli. Il centrale sudocreano però percepisce praticamente 8,5 milioni di euro a stagione ed è da eslcudere un trasferimento a titolo definitivo con un ingaggio più basso.

Kim Napoli 2.0 però può diventare realtà con la formula del prestito e una divisione dello stipendio del calciatore che dovrà essere pagata per gran parte dal club tedesco. Molto dipenderà anche da chi sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco (di certo non Tuchel che andrà via e che fino ad oggi non considera Kim un perno fondamentale della sua formazione). Tutto può cambiare in poche settimane e occhio a quello che può accadere, staremo e vedere.