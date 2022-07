Kim min-Jae verso il Rennes, il Napoli punta Diallo del PSG: escluso dalla tournée estiva

Calciomercato Napoli, il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto sulla caccia al difensore in casa Napoli, costretto a rimpiazzare Koulibaly con un centrale di spessore. Secondo quanto riferisce il CdM, nonostante il Rennes appaia ancora in vantaggio per Kim Min-Jae (il club francese sembra intenzionato a sborsare i 20 milioni di clausola rescissoria), il Napoli continua a tenere contatti con gli intermediari del calciatore coreano.

Napoli calciomercato: si punta Diallo

Aurelio De Laurentiis è disposto ad investire 15 milioni di euro più bonus per acquistare Kim Min-Jae dal Fenerbahce. Spalletti ha dichiarato il suo apprezzamento e per il difensore è già pronto un contratto importante da 2,2 milioni di euro a stagione, ma battere la concorrenza del Rennes al momento sembra complicato.

Ecco perché nelle idee di calciomercato il Napoli sta già pensando alle alternative: in primis quella rappresentata da Abdou Diallo del Paris Saint-Germain. Il Corriere del Mezzogiorno riferisce che Diallo "piace anche al Milan ed è stato messo fuori dai convocati per la tournèe estiva in Giappone". Un'esclusione che potrebbe facilitare l'addio del difensore al PSG.

Diallo

Con i francesi trattative in corso anche per il portiere Keylor Navas: "si cerca una formula particolare per rendere l'affare sostenibile".