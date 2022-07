Kim-Napoli, Gazzetta: contratto di oltre 100 pagine! Si valuta durata 3 o 5 anni con clausola rescissoria

Calciomercato Napoli, alla fine il difensore sudcoreano Kim-Min-jae arriverà. Lo conferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ma per l’ufficialità serve ancora qualche giorno. Il club ha raggiunto anche l’accordo con il Fenerbahce e pagherà la clausola di 20 milioni di euro, ma ancora - pur essendoci la volontà da entrambe le parti di chiudere - non sono stati sottoscritti i contratti fra il calciatore e la sua nuova società.

Secondo la rosea siamo alle battute finali della trattativa, le parti si scambiano le bozze definitive dei contratti e si limano dettagli sui diritti d'immagine ed eventuale clausola rescissoria che il club azzurro vorrebbe inserire nell'accordo

Le varie versioni “corrette” dei contratti Filmauro, oltre 100 pagine, rimbalzano fra Turchia - dove sta il giocatore anche se non si allena più con la squadra locale -, Corea e gli agenti di Kim. Nessun ostacolo insormontabile ma tanti aspetti da chiarire soprattutto sui diritti di immagine e non solo. Tra le varie soluzioni allo studio, anche una versione triennale e non quinquennale del contratto, che però prevederebbe delle clausole da pagare in uscita al Napoli.