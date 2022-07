Kim atteso oggi per le visite mediche, Giuntoli lavora agli ultimi dettagli

Il difensore Coreano Kim è ormai ad un passo dal Napoli, tanto che oggi sarebbe atteso in Italia per le visite mediche come riferito dall'edizione odierna di Repubblica

Qualche tifoso pensava di vederlo già ieri pomeriggio a Castel di Sangro, dove il Napoli s’è trasferito, per il primo allenamento. Kim Min Jae, invece, non c’è ancora. Sarebbe stato difficile non notarlo: è un gigante di 192 centimetri che rappresenta il nuovo corso della difesa azzurra. Ieri il diesse Giuntoli ha lavorato a tutti i dettagli del contratto. Il coreano del Fenerbahce è atteso oggi in Italia per le visite mediche e poi per il successivo trasferimento al resort Aqua Montis di Rivisondoli che sarà la casa del Napoli fino al 6 agosto. Spalletti ha fretta: vuole sfruttare gli allenamenti in Abruzzo per varare la nuova coppia centrale in vista del debutto in campionato contro il Verona.