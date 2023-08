Kilman-Napoli, Il Mattino: può chiudersi nelle prossime 48 ore, prestito con obbligo di riscatto!

Ultime news calciomercato Napoli - Dopo aver inseguito Danso per un bel po', adesso il Napoli vira su nuovi obiettivi dopo la beffa del rinnovo col Lens. Ma come conferma Il Mattino in edicola oggi, era Danso la prima scelta.

E adesso il cerchio sembra ormai ristretto a tre nomi: Mavropanos dello Stoccarda, Sutalo della Dinamo Zagabria (ma Fiorentina e Ajax sembrano in vantaggio) e Kilman del Wolverhampton. Come scrive il quotidiano nell'edizione odierna,

"In ogni caso, adesso il primo della lista è Kilman anche se è quello del terzetto che costa di più. De Laurentiis e il suo braccio destro Chiavelli hanno a lungo tergiversato ma anche loro sono consapevoli che il tempo stringe: se gli agenti dell'inglese con origini ucraine ridurranno le pretese sui bonus alla firma, l'affare potrebbe chiudersi anche nelle prossime 48 ore. Certo è che Garcia vorrebbe il difensore, almeno quello, il prima possibile. I Wolves, da parte loro, sono pronti a un'intesa per il prestito con obbligo di riscatto: in ogni caso, il dado non è ancora tratto".