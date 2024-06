Cammaroto a sorpresa: "Conte vuole Kessié al Napoli! La risposta dell'ex Milan e Barcellona"

Calciomercato SSC Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Di seguito un estratto diffuso da NapoliMagazine:

"Centrocampo? Il Napoli vuole aspettare, per capire se c’è la possibilità di fare un colpo importante. Un nome che ha in testa Conte che è Franck Kessié. E' un pallino di Conte. Il calciatore vorrebbe tornare in Europa. Bisogna convincere l’Al Ahli, che è interessato a Osimhen. La formula è quella del prestito".