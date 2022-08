Kepa-Napoli, Il Mattino: filtra ottimismo! Clausola riscatto impossibile da inserire, ecco la formula finale

Calciomercato Napoli, le ultimissime sull'affare Kepa. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il cerchio, lentamente, si sta chiudendo: Kepa Arrizabalaga Revuelta è il prescelto tra i pali. Trattativa a oltranza per convincere il Chelsea che conviene a tutti abbassare i bonus legati al prestito.

Ieri sera filtrava ottimismo, anche perché Ramadani, che pure sta amichevolmente facendo da mediatore, sta convincendo i Blues che Napoli è la migliore soluzione per rilanciare il basco e un investimento da 80 milioni. Kepa, invece, approderebbe solo con la formula del prestito secco (3 milioni) fino al 2023 e ingaggio che verrà pagato al 60-70 per cento dal Chelsea. Impossibile inserire la clausola del riscatto: perché il Napoli tra un anno non potrebbe mai accollarsi i 9 milioni di stipendio. Motivo per cui è vero che Kepa è il prescelto ma c’è ancora da andare con i piedi di piombo.