Rai - Kepa-Napoli ad un passo! Prenotate le visite mediche: ecco quanto pagherà ADL

Calciomercato Napoli. Kepa si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere del Chelsea è chiuso nel club di Tuchel e vorrebbe una nuova avventura, con il Napoli in pole position per acquistarlo.

Le ultime su Kepa al Napoli sono riportate da Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di calciomercato, che al Tg Sport ha detto:

Ore decisive per l'arrivo di Kepa al Napoli. Si lavora sui bonus non più su stipendio. De Laurentiis pagherà 2 milioni e 250 mila euro di stipendio. Il resto spetterà al Chelsea. Possibili visite mediche a metà settimana a Villa Stuart ( il Napoli avrebbe già prenotato). Con l'arrivo di Kepa, Meret orientato a chiedere la cessione: Torino in pole.