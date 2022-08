Kepa al Napoli, il Chelsea potrebbe pagare oltre il 60% dell'ingaggio: le ultime

La vicenda Kepa si sta sviluppando in queste ore con De Laurentiis in contatto con il Chelsea per spuntare un prezzo migliore sul prestito dello spagnolo e attento a definire tutte le clausole (compresi i bonus legati alle presenze e agli obiettivi stagionali del Napoli). Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Kepa al Napoli, i dettagli

C’è chi è disposto a giurare che Kepa sarà in Italia già nel weekend:

"A Verona dovrebbe esserci lui tra i pali del Napoli; altre strade in questo momento Giuntoli le percorre senza dare nell’occhio perché non vuole eventualmente farsi cogliere di sorpresa ma chi si sta occupando della trattativa per conto del portiere basco è fiducioso che non ci saranno colpi di scena e che il Chelsea si farà carico di circa due-terzi, o addirittura qualcosa in più, dell’ingaggio di Kepa (che in totale si aggira sui 9 milioni di euro)"

