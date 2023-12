Katseris, l'agente: "Interessa a diversi club di A e di B, ecco cosa vuole fare in futuro. Vale meno di 2mln? Dico..."

Calciomercato Napoli - Vincenzo Pisacane, procuratore del terzino destro greco del Catanzaro Panos Katseris, accostato al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a LaCNews24.

«Interessa a diversi club di A e di B, ma al momento il suo unico pensiero è solamente il Catanzaro. Con certezza non partirà a gennaio, è un suo volere. Ha grande rispetto per la società, per il mister e per i compagni e vuole chiudere questa stagione in maglia giallorossa. Vale 1,7 milioni di euro? Le cifre le stabiliscono le società»